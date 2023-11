Release-Termin zu River Tails: Stronger Together

Publisher Gravity Game Arise und Entwicklerstudio Kid Onion Studio geben bekannt, dass "River Tails: Stronger Together" im Dezember den Early-Access Status verlässt. So können sich Fans, die auf dem PC unterwegs sind, den 14. Dezember in den Kalender schreiben. Ports für die Konsole werden später nachgereicht.

Über River Tails: Stronger Together

"River Tails: Stronger Together ist ein asymmetrischer kooperativer 3D-Plattformer. Schliessen Sie sich mit Ihrem Teamkollegen zusammen, um Endbosse zu besiegen und Umgebungsrätsel zu lösen.

Spiele als Furple, das neugierige und hyperaktive lila Kätzchen, oder als Finn, den einsamen und ständig schmollenden Goldfisch. Begeben Sie sich mit diesem seltsamen Paar auf eine Reise den Fluss hinunter. Das Ziel? Der eisige Berg, in dem Furples Familie in tödlicher Gefahr schwebt. Können Sie sie noch rechtzeitig retten?

Tauchen Sie ein in erstaunliche Naturlandschaften

.In River Tails erleben Sie eine epische und visuell beeindruckende Reise zwischen Land und Wasser. Erforschen Sie die Flora der unerforschten Regenwälder, tauchen Sie ein in die magische Atmosphäre der Höhlen, durchqueren Sie den tückischen Sumpf (wenn Sie können!). Erst dann erreichen Sie den gefrorenen Berg. Auf dem Weg dorthin treffen Sie auf eine Vielzahl von einheimischen Wildtieren - aber stellen Sie sicher, dass Sie herausfinden, wer Ihr Freund ist und wer nicht, bevor es zu spät ist!

Innovatives und sich weiterentwickelndes Gameplay

Ihre Reise wird mit innovativen und lustigen Herausforderungen rund um den Fluss gefüllt sein. In River Tails ist kein Level wie das andere. Entdecken Sie im Laufe des Abenteuers neue Herausforderungen, neue Mechanismen und neue Gegner. Um erfolgreich zu sein, ist die Zusammenarbeit mit Ihrem Partner unerlässlich.

Herzzerreissende Bosse

.Sie können ziemlich furchteinflössend sein, aber wenn du die wichtigsten Koop-Mechaniken schon früh im Spiel beherrschst, hast du alle Fähigkeiten, die du brauchst, um diese etwas zu wütenden Feinde zu besiegen. Bleiben Sie einfach ruhig und arbeiten Sie zusammen. Die Chefs sind nicht böse, aber sie haben ein paar Wutprobleme, für die sie fachliche Hilfe suchen sollten. Sie verteidigen ihr Revier sehr und sind nicht gerade erfreut, wenn ein verspieltes Kätzchen und ein Fisch mit Seetang im Maul ihnen zu nahe kommen.

Spielen Sie ein Koop-Spiel im Einzelspieler-Modus!

River Tails ist speziell für zwei Spieler konzipiert, aber uns gefiel die Idee eines Spiels nicht, das nur auf eine Weise gespielt werden kann. Deshalb haben wir den LoneWolf-Modus eingeführt. Wir haben einen speziellen Steuerungsmodus hinzugefügt, der es dir ermöglicht, mit einem Controller als beide Charaktere zu spielen. Die Koordinierung zwischen den beiden Gehirnhälften wird verbessert!"