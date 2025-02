River Towns erhält ein Release-Datum und Demo

Stray Fawn Publishing und Metaroot haben angekündigt, dass "River Towns", entwickelt von Frogsong Studios, am 24. März auf Steam erscheinen wird. Eine Demo für Windows ist im Rahmen des Steam Next Fest ab heute verfügbar.

In River Towns platzierst du unterschiedlich geformte Gebäude und bringst sie in einem begrenzten Gebiet unter. Kombiniere einzigartige Distrikte zu einer wusligen Stadt und hilf mit, unsere Flussstädte wieder aufzubauen.

Jeder der drei Bezirke hat einen eigenen Satz von Formen, die zufällig gemischt werden. Das macht jedes Spiel zu einem neuen und einzigartigen Puzzle, das es zu lösen gilt. Die einzigartige und lebendige Architektur der verschiedenen Bezirke verbindet sich zu wunderschönen kleinen Städtchen entlang des Flusses. Je mehr die Stadt wächst, desto mehr Bürger ziehen ein und bringen wieder Leben in diese alte und kaputte Welt.

Frogsong Studios ist ein kleines Indie-Studio mit Sitz in Malmö, Schweden. Seit 2014 entwickeln und veröffentlichen sie ihre eigenen Spiele und verdienen gleichzeitig Geld mit Beratungstätigkeiten. Sie haben in beratender Funktion an verschiedenen Spieltiteln wie "Goat Simulator", "Satisfactory", "Little Nightmares 1 & 2", "The Stretchers", "Stickfight: The Game" und mehr mitgearbeitet.