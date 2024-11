Sting kündigt an, dass "Riviera: The Promised Land" auch für Switch veröffentlicht wird. Der Release geht dabei sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Demnach ist "Riviera: The Promised Land" ab 28. November auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Die Veröffentlichung auf dem PC fand bereits am 17. Juli statt.

"Riviera: The Promised Land" modernisiert das klassische Rollenspiel mit verbesserten Komfortfunktionen wie HD-Grafik, einer fünffachen Spielgeschwindigkeit und anpassbaren Schwierigkeitsgraden. Wir erleben darin eine spannende Geschichte, in der der Engel "Ein" und seine Gefährten eine mystische Insel erkunden, während Entscheidungen und Gegenstände das Gameplay sowie Beziehungen zwischen Charakteren beeinflussen.