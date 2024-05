RKGK: Erweckt euren inneren Rebellen

Heute gaben das mexikanische Studio Wabisabi Games und Gearbox Publishing bekannt, dass "RKGK" am 22. Mai 2024 für PC erscheinen wird. Ausserdem wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen kleinen Einblick in die lebendige, von Anime inspirierte 3D-Einzelspieler-Action gibt.

RKGK ruft euch dazu auf, eure virtuellen Sprühdosen zu packen und euren inneren Rebellen zu umarmen. In der Welt von "RKGK" werden die Bürger von Cap City von B-Corp kontrolliert, einem unterdrückerischen Unternehmen, das von seinem bösen CEO, Mr. Buff, geleitet wird. Es liegt an Valah, einer furchtlosen Graffiti-Künstlerin, und ihren rebellischen Gefährten, zurückzuschlagen und die Welt in ihrer wahren, chaotischen Schönheit wiederherzustellen. Ihr könnte eure Jump'n'Run-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben, eine Vielzahl von Fähigkeiten entfesseln und die Stadt als Valahs Leinwand nutzen, um das unterdrückerische System zu stürzen.