Roadwarden auch für Switch

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Moral Anxiety Studio stellen eine Switch-Umsetzung von "Roadwarden" in Aussicht. Deren Release geht sogar schon sehr bald über die Bühne.

Demnach ist "Roadwarden" ab 25. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast eine Minute lang auf die Umsetzung ein. Dabei hebt man vor allem die Story hervor. Exklusivinhalte oder entsprechende Features für die Nintendo-Konsole scheint es dagegen nicht zu geben. Vielmehr dürfte es sich um eine 1:1-Portierung handeln.

Bei "Roadwarden" handelt es sich um ein preisgekröntes, illustriertes Text-Rollenspiel in einer düsteren Low-Fantasy-Welt. Wir erkunden darin eine ungezähmte Halbinsel, knüpfen Bündnisse oder schaffen Feinde und treffen Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Wir wählen Klasse und Hintergrund, meistern Survival-Herausforderungen und erleben eine mehr als 30 Stunden lange, vielschichtige Geschichte voller Geheimnisse, Gefahren und moralischer Dilemmata.

"Roadwarden" ist bereits seit 12. September 2022 für den PC erhältlich.