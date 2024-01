RoboCop: Rogue City ab heute mit New-Game-Plus-Modus

Anfang des Monats hatte Nacon verkündet, dass "RoboCop: Rogue City" vielleicht bald um einen New-Game-Plus-Modus ergänzt wird. Nun scheint dieser Denkprozess zu einem positiven Ende gekommen zu sein.

Nacon und Teyon geben nämlich bekannt, dass schon ab heute ein New-Game-Plus-Modus für "RoboCop: Rogue City" verfügbar ist. Ein kurzer und knackiger Trailer dazu begleitet die freudige Nachricht.

In "RoboCop: Rogue City" übernehmen wir die Rolle des kultigen Cop-Helden, welcher teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen Strassen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, viel Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Direktiven erfüllt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

"RoboCop: Rogue City" ist seit 2. November 2023 für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.