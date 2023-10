Frischer Trailer zu RoboCop: Rogue City

Nachdem wir bereits viel Gameplay aus "RoboCop: Rogue City" gezeigt bekamen, steht heute mal wieder ein neuer Trailer zu dem bald erscheinenden Ego-Shooter auf dem Programm. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird alles Wissenswerte zu "RoboCop: Rogue City" kurz, knapp und präzise zusammengefasst. Passende Gameplay- und Rendersequenzen sind in diesem Kontext natürlich auch zu sehen.

In "RoboCop: Rogue City" übernehmen wir die Rolle des kultigen Cop-Helden, welcher teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen Strassen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, viel Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Direktiven erfüllt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

"RoboCop: Rogue City" ist ab 2. November für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.