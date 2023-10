Gameplay aus RoboCop: Rogue City

Publisher Nacon und Entwickler Teyon stimmen uns mit frischen Gameplay-Impressionen auf den baldigen Release von "RoboCop: Rogue City" ein. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die ersten 22 Minuten aus "RoboCop: Rogue City" gezeigt. In diesem Zeitraum werden wir hauptsächlich mit der grundlegenden Spielmechanik vertraut gemacht. Eine Einführung in die Story gibt es ebenfalls.

In "RoboCop: Rogue City" übernehmen wir die Rolle des kultigen Cop-Helden, welcher teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen Strassen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, viel Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Direktiven erfüllt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

"RoboCop: Rogue City" erscheint am 2. November für PS5, Xbox Series X und den PC.