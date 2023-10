Zwei neue Trailer zu RoboCop: Rogue City

Nacon ist momentan sehr fleissig, was frisches Material zu "RoboCop: Rogue City" betrifft. Zum Wochenstart können wir uns wieder über zwei neue Trailer zu dem kommenden Ego-Shooter freuen.

Der erste Trailer bietet uns dabei primär Einblicke in die Story von "RoboCop: Rogue City". Im zweiten wird dagegen vordergründig das Gameplay thematisiert.

In "RoboCop: Rogue City" übernehmen wir die Rolle des kultigen Cop-Helden, welcher teils Mensch, teils Maschine ist. RocoCop soll in den gefährlichen Strassen von Old Detroit für Gerechtigkeit sorgen. Bewaffnet mit einer Auto-9, viel Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen, müssen Gegner bekämpft werden. Im Verlauf der Geschichte ist es möglich zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Direktiven erfüllt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn Korruption und Gier kennen keine Grenzen.

"RoboCop: Rogue City" ist ab 2. November für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.