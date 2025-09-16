RoboCop: Rogue City Collection vorgestellt

Publisher Nacon und Entwickler Teyon haben die "RoboCop: Rogue City Collection" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon und dieser ist erfreulicherweise gar nicht so furchtbar weit entfernt.

Hier stellt man uns die "RoboCop: Rogue City Collection" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern vor. Dabei wird uns ein flotter Mix aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Somit werden wir kurz, knapp und präzise darauf eingestimmt.

Inhaltlich besteht die "RoboCop: Rogue City Collection" aus "RoboCop: Rogue City" und "RoboCop: Rogue City - Unfinished Business". Wir bekommen also ein packendes Ego-Shooter-Duo aufgetischt.

Die "RoboCop: Rogue City Collection" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.