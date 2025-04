RoboCop: Rogue City - Unfinished Business hat ein Release-Termin

NACON und Studio Teyon geben bekannt, dass "RoboCop: Rogue City – Unfinished Business" ab dem 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein wird. Das Spiel ist ein Standalone-Titel zum erfolgreichen First-Person-Actionspiel "RoboCop: Rogue City", dessen Story in einem neuen Trailer näher beleuchtet wird.

Eine neue Geschichte

Nachdem RoboCop Detroits Gangs und den "New Guy in Town" besiegt hat, ist der Frieden für ihn und die Stadt Detroit nur von kurzer Dauer – das Verbrechen kehrt erneut zurück auf die Strassen. Inmitten des Chaos keimt jedoch ein Funke Hoffnung: das neue Projekt von OCP, der OmniTower – ein riesiger Wohnkomplex, der den Menschen von Old Detroit ein besseres Leben ermöglichen soll.

Doch als eine Gruppe hochtrainierter Söldner mit modernster Bewaffnung das Polizeirevier angreift und den Tower übernimmt, muss RoboCop eingreifen, um ihre Pläne zu vereiteln und das Gesetz zu wahren. So beginnt der actionreiche Aufstieg durch den OmniTower – jetzt eine tödliche Festung unter der Kontrolle von Truppen, die von einem mysteriösen Anführer geleitet werden, der eine enge Verbindung zu RoboCops Vergangenheit zu haben scheint.

Viele neue Features

Neben einem völlig neuen Abenteuer dürfen sich Spielende auf zahlreiche Neuerungen freuen – darunter neue Waffen wie die Cryo-Kanone, neue Gegner wie Androiden mit Katanas und verheerende Finishing Moves. Darüber hinaus bieten einige Gameplay-Sequenzen einen Rückblick auf vergangene Ereignisse in RoboCops Geschichte, sodass Fans zum ersten Mal in einem Videospiel in die Rolle von Alex Murphy selbst schlüpfen können, bevor er zu RoboCop wurde.

Ausserdem kehren mit dem Gameplay-Mix aus explosiven Actionsequenzen und fokussierten Ermittlungen mit leichten RPG-Elementen die Aspekte zurück, die "RoboCop: Rogue City" erfolgreich gemacht haben. Auch "Unfinished Business" bietet zahlreiche Anspielungen auf das RoboCop-Universum, von ikonischen Charakteren und Waffen bis hin zu bekannten Schauplätzen. Peter Weller, der Originaldarsteller von Alex Murphy, wird dem Cyborg-Cop erneut seine Stimme leihen.

"RoboCop: Rogue City – Unfinished Business" ist ab dem 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.