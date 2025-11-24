Roborock: Attraktive Black-Friday-Rabatte

Pünktlich zum Black Friday präsentiert Roborock Schweiz zeitlich begrenzte Sonderangebote mit bis zu 500 CHF Rabatt auf ausgewählte Modelle seines Portfolios. Damit stärkt die weltweit führende Marke für Haushaltsrobotik ihre Präsenz im Schweizer Markt und macht ihre innovativen Smart-Home-Reinigungslösungen für noch mehr Haushalte zugänglich.

Roborock ist laut aktuellen Marktdaten seit Anfang 2023 weltweit führend im Segment der intelligenten Saug- und Wischroboter und verfügt über die grösste Marktanteilsbasis der Branche. Mit einem breit gefächerten Portfolio – von Premium-Flaggschiffen bis hin zu leistungsstarken Modellen im mittleren Preissegment – deckt Roborock verschiedenste Haushaltssituationen ab.

"Innovation ist kein Selbstzweck – wir entwickeln Technologie, um das Leben der Menschen einfacher zu machen. Unser Ziel ist es, Pro- dukte zu schaffen, die mitdenken, Zeit sparen und sich nahtlos in das Zuhause integrieren. So wird Technologie zum Werkzeug für mehr Lebensqualität."

Quan Gang, Präsident von Roborock

Diese Philosophie steht im Zentrum jeder Produktentwicklung: Roborock investiert kontinuierlich in Radar-, Sensor- und KI-Technologien, um den Alltag seiner Nutzerinnen und Nutzer zu erleichtern.

Black Friday-Angebote in der Schweiz

Während des Black-Friday-Zeitraums vom 24. November bis 1. Dezember 2025 bietet Roborock exklusive Rabatte in Höhe von bis zu 500 CHF auf ausgewählte Modelle. Die Aktionspreise sind sowohl im offiziellen Roborock-Onlineshop als auch bei ausgewählten Schweizer Vertriebspartnern erhältlich.

Die Angebote sind limitiert, sowohl in der Zeitdauer als auch in der Verfügbarkeit – gültig nur während des Black Friday-Zeitraums und solange der Vorrat reicht.

Übersicht der Flaggschiff-Modelle im Black-Friday-Angebot

Roborock bietet auch Modelle der Mittelklasse und Einstiegsmodelle

Roborock Qrevo Curv

Roborock QR 598

Diese Modelle sind mit den wesentlichen Roborock-Funktionen ausgestattet, leicht zu handhaben und ideal für kleine Wohnungen oder Erstkäufer.

Intelligente Technologie für den Alltag

Mit der Saros-Serie setzt Roborock neue Standards in der intelligenten Haushaltsrobotik. Die Modelle vereinen fortschrittliche Sensorik, KI-gestützte Navigation und leistungsstarke Reinigungstechnologien in unterschiedlichen Formaten – von der kompakten Lösung bis zum Premiumgerät mit Roboterarm. Damit bietet Roborock für jedes Zuhause das passende Modell, das den Alltag spürbar erleichtert.

Roborock Saros Z70 - Die Zukunft der Haushaltsrobotik

Als weltweit erster Serien-Saugroboter mit faltbarem OmniGrip-Roboterarm setzt der Saros Z70 neue Massstäbe. Der Greifarm erkennt kleine Gegenstände wie Socken oder Hausschuhe und legt sie beiseite, während das StarSight 2.0-System mit dualen 3D-Sensoren und RGB- Kamera für präzise Hinderniserkennung sorgt. Mit 22’000 Pa Saugkraft, Dual Spinning Mopps und Matter-Integration ist er ein echtes Premium-Gerät für smarte Haushalte.

Roborock Saros 10R – Kompakte Intelligenz mit KI-Unterstützung

Der Saros 10R kombiniert ein flaches Design mit der gleichen intelligenten Navigationstechnologie wie der Z70. Dank StarSight 2.0, Dual Anti-Tangle-System und automatischer Teppicherkennung reinigt er effizient auf allen Böden. Ideal für Haushalte, die modernste Technik auf kompaktem Raum schätzen.

Roborock Saros 10 – Leistungsstarkes Ultra-Slim-Design

Mit nur 7.98 cm Höhe erreicht der Saros 10 selbst schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln. Das RetractSense-Navigationssystem mit einziehbarem LDS-Modul und das VibraRise 4.0-Wischsystem sorgen für gründliche, kratzfreie Reinigungsergebnisse. Die Kombination aus Eleganz und technischer Präzision macht ihn zum idealen Allrounder für den Alltag.

Über Roborock

Roborock ist eine führende Marke für intelligente Reinigungslösungen und bekannt für innovative Haushaltstechnologie. Mit dem klaren Ziel, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Haushaltsgeräte zu werden, bereichert Roborock das Leben der Menschen mit seinem innovativen Sortiment an Saug- und Wischrobotern, kabellosen Staubsaugern, Nass-/Trockensaugern sowie Waschmaschinen-Trocknern. Mit einem nutzerzentrierten Ansatz entwickelt das Unternehmen Lösungen, die den unterschiedlichen Reinigungsbedürfnissen in Millionen von Haushalten in über 170 Ländern gerecht werden. Roborock hat seinen Hauptsitz in Peking und strategische Niederlassungen in wichtigen Märkten wie den USA, Japan, den Niederlanden, Polen, Deutschland und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine weltweite Marktpräsenz auszubauen. Weitere Informationen.