Entlassungen bei Rockstar

Bloomberg berichtet, dass es bei inzwischen auch Rockstar zu einem Stellenabbau gekommen ist. Dessen Hintergründe sind allerdings durchaus kontrovers.

Fangen wir erstmal mit den Fakten an. Rockstar hat unlängst zwischen 30 und 40 Mitarbeiter entlassen. Als Grund dafür gibt Take-Two-Sprecher Alan Lewis an, dass dies aufgrund von grobem Fehlverhalten geschah, kein anderes Motiv dahinterstehe und man Rockstar diesbezüglich vollends unterstütze.

Spannend ist dabei, dass alle Entlassenen in einer Gewerkschaftsgruppe bei Discord aktiv waren und entweder eine Gewerkschaft innerhalb des Unternehmens planten oder schon Teil davon waren. Alex Marshall, Präsident der Unabhängigen Gewerkschaft der Arbeitnehmer Grossbritanniens (IWGB) kommentiert dies folgendermassen:

"Rockstar hat gerade eine der offensichtlichsten und rücksichtslosesten Massnahmen zur Zerschlagung von Gewerkschaften in der Geschichte der Spieleindustrie durchgeführt. Diese eklatante Missachtung des Gesetzes und des Lebens der Arbeitnehmer, die Milliarden einbringen, ist eine Beleidigung für ihre Fans und die globale Industrie."

Rockstar hat die Vorwürfe bisher nicht kommentiert.