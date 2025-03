Rockstar Games kauft Video Games Deluxe

Rockstar Games kündigt nach jahrelanger Zusammenarbeit die Übernahme des australischen Entwicklerstudios Video Games Deluxe an. Noch nicht genau terminiert, soll das Studio, wenn der Kauf abgeschlossen ist, in Rockstar Australia umbenannt werden.

Video Games Deluxe wurde ursprünglich im Jahr 2013 als Nachfolger von Team Bondi gegründet, dem wir Rockstars "L.A. Noire" zu verdanken haben. Seitdem hat das Team "L.A. Noire: The VR Case Files" sowie Erweiterungen für "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" umgesetzt.