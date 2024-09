Entlassungen bei Rocksteady

Auch heute müssen wir leider wieder von Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Rocksteady davon betroffen.

Ein offizielles Statement von Rocksteady zu dem Thema liegt noch nicht vor und auch der Umfang des Stellenabbaus ist bisher schwer abzuschätzen. Erste Postings in den sozialen Medien legen allerdings nah, dass etwa die interne Qualitätssicherung halbiert wurde (von 33 auf 15 Stellen). Andere Bereiche des Unternehmens sind jedoch auch betroffen. So schreibt ein Arbeitnehmer, der an anderer Stelle bei Rocksteady arbeitete, dass er mitten in seiner Elternzeit entlassen wurde.

Leider hatte sich der Stellenabbau bei Rocksteady angedeutet. So war bereits länger bekannt, dass deren letztes Spiel, also "Suicide Squad: Kill the Justice League", bei den Umsätzen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Rocksteady wurde am 13. Dezember 2004 gegründet und hat seinen Sitz in London. Im Jahr 2022 hatte man 254 Angestellte.