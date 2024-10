The Rocky Horror Video Game angekündigt

Bit Bot Media und Metal X Entertainment kündigen "The Rocky Horror Video Game" an. Einen Trailer zu dem Horror-Hüpfer gibt es simultan ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf "The Rocky Horror Video Game" eingestimmt. Neben der abgedrehten Musik bleiben dabei auch einige der sehenswerten Hüpfpassagen längerfristig im Gedächtnis.

Bei "The Rocky Horror Video Game" handelt es sich um eine Side-Scrolling-Adaption des Musicals "The Rocky Horror Show" und des dazugehörigen Films "The Rocky Horror Picture Show" aus dem Jahr 1975. Das Spiel bietet eine Acht-Bit-Grafik im Retro-Stil und enthält Chiptune-Versionen der bekannten Songs wie etwa "Time Warp".

"The Rocky Horror Video Game" erscheint im Laufe dieses Monats für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.