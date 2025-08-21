ROG Xbox Ally Handhelds: Termin steht fest

Während der Xbox-Übertragung auf der gamescom 2025 hat Microsoft verkündet, wann das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X denn nun genau erscheinen werden. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret werden das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X ab 16. Oktober erhältlich sein. Einen Verkaufspreis dafür nannte man dagegen noch nicht.

Zusätzlich hat Xbox das Handheld-Kompatibilitätsprogramm angekündigt, eine neue Xbox-Initiative, mit der mehr Titel auf den unterstützten Handhelds spielbar werden sollen. Bei der Veröffentlichung können wir die Handheld-Kompatibilität direkt in ihrer Spielebibliothek sehen, indem wir nach den Badges "Handheld-optimiert" oder "Grösstenteils kompatibel" suchen.

Durch die Zusammenarbeit mit Spielestudios, um Tausende von Spielen auf Handheld-Kompatibilität zu testen, zu optimieren und zu überprüfen, können wir ohne oder mit nur geringfügigen Anpassungen direkt in die Spiele einsteigen. Die Titel werden zudem mit einer Windows-Leistungsanzeige versehen, die die erwartete Leistung auf dem unterstützten Gerät anzeigt.

Die ROG Xbox Ally Handhelds waren beim diesjährigen Xbox Games Showcase im Juni offiziell enthüllt worden.