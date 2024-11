Team 17 kündigt Rogue Point an

Team17 Digital und Crowbar Collective haben heute den Taktik-Shooter "Rogue Point" vorgestellt. Passend dazu wurde auch ein Ankündigungstrailer

Der CEO, der reichste Mann der Welt, ist tot und halsabschneiderische Konglomerate versuchen, sein Reich aufzuteilen. Mit der MERX-App können rivalisierende Geschäftsleute private Söldnerarmeen bestellen, so einfach wie einen Imbiss! Nur "Rogue Point", eine unabhängige Eliteeinheit der Bürgerwehr, wagt es, sich zu wehren.

Euer Ziel ist klar. Eliminieret die MERX und setzt dem Konzernkrieg ein Ende. Versammelt bis zu vier Freunde und bildet ein Eliteteam, das sich in herausfordernden Missionen mit einem dynamischen Rogue-Lite-Twist engagiert, der Hunderte von Spielmöglichkeiten bietet.

"Team17 hat unglaublichen Erfolg im Shooter-Genre und wir freuen uns, einen weiteren unglaublichen Titel in diesem Bereich anbieten zu können, indem wir uns mit den FPS-Veteranen von Crowbar Collective zusammenschliessen. Wir haben die hohe Qualität gesehen, die sie in Black Mesa eingebracht haben, und gemeinsam wissen wir, dass Rogue Point die Dinge auf die nächste Stufe heben wird."

Ann Hurley, Geschäftsführerin, Team17 Digital

"Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir für unseren kommenden Koop-Shooter Rogue Point eine Partnerschaft mit Team 17 eingegangen sind. Wir können es kaum erwarten, ausführlich über das Spiel und alles, was wir bei der Entwicklung einer neuen IP (und der Umwandlung von Crowbar Collective in ein Vollzeit-Entwicklungsstudio) gelernt haben, zu sprechen. Wir können Team 17 nicht genug für ihre Unterstützung und ihr Fachwissen danken. Genau wie bei Black Mesa wollen wir die Community stark in unsere Entwicklung und Updates einbeziehen. Unsere Community war entscheidend für den Early Access von Black Mesa und Team 17 als Partner für Rogue Point zu haben, hilft uns, uns auf die Entwicklung und das Feedback der Community zu konzentrieren!"