RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition auch für PlayStation & Xbox

Atari und Frontier Developments haben die "RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition" auch für die Konsolen von Sony und Microsoft in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch bereits.

Demnach ist die "RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition" ab 20. März auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf die Umsetzungen ein.

Was auch immer wir bauen wollen, "RollerCoaster Tycoon 3" gibt uns die Werkzeuge und Freiheit, den Vergnügungspark unserer Träume auf die Beine zu stellen. Wir verwalten darin wie ein Tycoon, gelangen am Ende ganz nach oben und kontrollieren in Dutzenden Szenarios Parkfinanzen, Läden, Dienste und Personal.

Die Complete Edition von "RollerCoaster Tycoon 3" beinhaltet dabei alle Inhalte von den Erweiterungen "Klatschnass!" und "Wild!". Wir stellen uns der zusätzlichen Herausforderung, aufregende Wasserparks und spektakuläre Tierhabitate zu erschaffen und zu verwalten.

Die "RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition" ist bereits seit dem 24. September 2020 für Switch und den PC erhältlich.