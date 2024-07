Romance of the Three Kingdoms 8 Remake terminiert

Koei Tecmo hat einen konkreten Releasetermin für "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

Konkret ist "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" ab 24. Oktober digital für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht.

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" basiert auf dem Originalspiel mit dem Power Up Kit und bietet ein umfassendes Erlebnis durch die Integration diverser neuer Inhalte. Die Anzahl der spielbaren Offiziere wurde von rund 600 auf 1.000 erhöht, was frische Ereignisse und Beziehungen ermöglicht. Mit über 55 Szenarien, darunter auch fiktive, können wir verschiedene Epochen und Offiziere auswählen, was zu vielfältigen Kombinationen und einzigartigen Erlebnissen führt.

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" war im Rahmen einer Direct-Episode im September 2023 vorgestellt worden.