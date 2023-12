Romance of the Three Kingdoms 8 Remake verschoben

Eigentlich sollte "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Koei-Tecmo jetzt bekanntgegeben hat.

Demnach verschiebt sich "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" auf ein nicht näher spezifiziertes Datum im Laufe des kommenden Jahres. Als Grund für diese Massnahme wird angegeben, dass man schlicht mehr Zeit benötigt, um das ursprünglich angedachte Produkt am Ende auch abzuliefern. Ein genaues Releasedatum möchte man allerdings so schnell es geht verkünden.

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in Entwicklung. Die offizielle Ankündigung war im September erfolgt.