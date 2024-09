Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Zweiter Trailer

Koei-Tecmo hat den zweiten Trailer zum "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Der zweite Trailer zum "Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" bietet nämlich eine umfangreiche Übersicht, das von dem Strategiespiel inhaltlich zu erwarten ist. Dabei erklärt man etwa das grundsätzliche Gameplay-Gerüst.

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" basiert auf dem Originalspiel mit dem Power Up Kit und bietet ein umfassendes Erlebnis durch die Integration diverser neuer Inhalte. Die Anzahl der spielbaren Offiziere wurde von rund 600 auf 1.000 erhöht, was frische Ereignisse und Beziehungen ermöglicht. Mit über 55 Szenarien, darunter auch fiktive, können wir verschiedene Epochen und Offiziere auswählen, was zu vielfältigen Kombinationen und einzigartigen Erlebnissen führt.

"Romance of the Three Kingdoms 8 Remake" ist ab 24. Oktober digital für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich.