Kurz vor dessen Launch hat Square Enix einen neuen Übersichtstrailer zu "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang gezeigt, was "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" inhaltlich zu bieten hat. Dabei sind sämtliche Facetten des Rollenspiels berücksichtigt.

"Romancing SaGa 2", ein Rollenspielhit, der sich bei seiner Veröffentlichung 1993 in Japan über eine Million Mal verkaufte, wird am 24. Oktober als vollständiges HD-Remake mit dem Titel "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" zurückkehren. Dieses vom Team hinter "Trials of Mana" von Grund auf neu aufgelegte Remake mit eigenständiger Story wird moderne Grafik, überarbeitetes strategisches Gameplay und weitere Verbesserungen bieten, diee Langzeit-Fans von SaGa sowie Neueinsteigern begeistern werden.

"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in Entwicklung.