Patch für Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven verfügbar

Square Enix gibt bekannt, dass Patch 1.0.2 für "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" verfügbar ist. Gleichzeitig verrät man auch, was sich damit ändert.

Demnach fügt Patch 1.0.2 für "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" einige Funktionen hinzu. An die Beseitigung kleinerer Fehler wurde ebenfalls gedacht. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen Patchnotes nachlesen.

"Romancing SaGa 2", ein Rollenspielhit, der sich bei seiner Veröffentlichung 1993 in Japan über eine Million Mal verkaufte, ist am 24. Oktober als vollständiges HD-Remake mit dem Titel "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" zurückgekehrt. Dieses vom Team hinter "Trials of Mana" von Grund auf neu aufgelegte Remake mit eigenständiger Story bietet moderne Grafik, überarbeitetes strategisches Gameplay und weitere Verbesserungen.

"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" ist für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich.