Ungefährer Umfang von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Produzent Shinichi Tatsuke von Square Enix hat sich zur ungefähren Durchspielzeit von "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" geäussert. Diese liegt insgesamt im genreüblichen Rahmen.

Demnach werden wir rund 40 bis 50 Stunden für einen Durchgang in "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" benötigen, erklärt Tatsuke. Anfangs waren nur 20 bis 30 Stunden angepeilt gewesen. Hauptgründe für die längere Spielzeit waren die umfangreicheren Dungeons und die 3D-Darstellung der Welt, welche viel mehr zum Erkunden einlud.

"Romancing SaGa 2", ein Rollenspielhit, der sich bei seiner Veröffentlichung 1993 in Japan über eine Million Mal verkaufte, wird am 24. Oktober als vollständiges HD-Remake mit dem Titel "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" zurückkehren. Dieses vom Team hinter "Trials of Mana" von Grund auf neu aufgelegte Remake mit eigenständiger Story wird moderne Grafik, überarbeitetes strategisches Gameplay und weitere Verbesserungen bieten, diee Langzeit-Fans von SaGa sowie Neueinsteigern begeistern werden.

"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in Entwicklung.