Romeo is a Dead Man: Downloadumfang der PS5-Fassung

Bald können wir uns endlich selbst in die Spielwelt von "Romeo is a Dead Man" stürzen. Jetzt ist auch bekannt, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass der Downloadumfang der PS5-Version von "Romeo is a Dead Man" genau 32,245 GB beträgt. Die übrigen Fassungen dürften sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Ein Pre-Loading wird übrigens nicht angeboten.

Anfang des Monats war ein sehenswerter Story-Trailer zu "Romeo is a Dead Man" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Romeo is a Dead Man" erscheint am 11. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.