Romeo is a Dead Man: Nutzung von KI-generierten Assets dementiert

Grasshopper Manufacture hat jetzt erklärt, dass keine Inhalte von "Romeo is a Dead Man" auf generativer KI basieren. Zudem äusserte man sich zum Status Quo einer eventuellen Switch-2-Umsetzung des Titels.

Konkret sagt Executive Director Goichi Suda, dass "Romeo is a Dead Man" vollständig auf klassische Entwicklungsprozesse setzt. Auf eine Switch-2-Version angesprochen ergänzt er, dass man diesbezüglich aktuell das Möglichste tue. Man wolle diese jedenfalls unbedingt in die Tat umsetzen.

Erst in der vergangenen Woche war bei einem separaten Grasshopper Direct ein Erscheinungstermin für "Romeo is a Dead Man" verkündet worden. In diesem Rahmen hatte man auch einen neuen Release Date Trailer präsentiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Romeo is a Dead Man" erscheint am 11. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.