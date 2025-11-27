Romeo is a Dead Man: Neues Material in Aussicht

Grasshopper Manufacture hat frisches Material zu "Romeo is a Dead Man" in Aussicht gestellt. Dieses wird im Dezember bei einer eigenen Präsentation gezeigt.

Konkret wurde ein sogenanntes Grasshopper Direct angekündigt. Termin dafür ist der 5. Dezember um zwei Uhr nachts. Dessen inhaltlicher Fokus soll auf "Romeo is a Dead Man" liegen. Bezüglich des Umfangs werden lediglich fünf Minuten angegeben, aber auch in dieser kurzen Zeitspanne kann man ja eine Menge zeigen.

"Romeo is a Dead Man" im Juni bei einem State of Play enthüllt. Im August machten Gerüchte über eine Switch-2-Version die Runde. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Romeo is a Dead Man" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung und soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.