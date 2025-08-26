Romeo is a Dead Man auch für Switch 2?

Suda51 von Grasshopper Manufacture testet derzeit, ob "Romeo is a Dead Man" auch für die Switch 2 realisierbar ist. Knackpunkt ist dabei, ob die Technik am Ende mitspielt.

Konkret erklärt Suda51, dass das Team momentan Tests durchführt, um die Leistungsfähigkeit der Switch 2 für "Romeo is a Dead Man" zu bewerten. Grundlage ist dabei die Unreal Engine 5 von Epic Games, welche für die Entwicklung des Spiels genutzt wird.

Entscheidend wird letztlich sein, ob die Engine auf der Switch 2 stabil läuft und die nötige Performance liefert. Sollte dies der Fall sein, will das Studio "Romeo is a Dead Man" auch für diese Plattform umsetzen.

Suda51 betonte zudem, dass er persönlich grosses Interesse daran habe, das Projekt auf Nintendos neuer Konsole verfügbar zu machen. Die Tests befinden sich aber noch in einem frühen Stadium, konkrete Zusagen für eine Veröffentlichung gibt es bislang also nicht.

"Romeo is a Dead Man" ist aktuell für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung und soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.