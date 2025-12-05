Romeo is a Dead Man hat einen Erscheinungstermin

Wie bereits an dieser Stelle angekündigt, wurde in der vergangenen Nacht ein fünfminütiges Grasshopper Direct ausgestrahlt. In diesem Rahmen wurde auch der Releasetermin von "Romeo is a Dead Man" verkündet.

So wird "Romeo is a Dead Man" am 11. Februar 2026 veröffentlicht. Einen neuen Release Date Trailer bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang in erster Linie mit flotten Gameplaysequenzen auf den Titel ein.

"Romeo is a Dead Man" wurde im Juni bei einem State of Play enthüllt. Im August machten Gerüchte über eine Switch-2-Version die Runde. Konkret angekündigt wurde diesbezüglich bisher aber noch nichts.

"Romeo is a Dead Man" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.