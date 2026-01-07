Romeo is a Dead Man: Sehenswerter Trailer

Grasshopper Manufacture versorgt uns mit einem weiteren Trailer zu "Romeo is a Dead Man". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast eineinhalb Minuten lang die Story von "Romeo is a Dead Man" nähergebracht. Dabei beginnt alles recht gemächlich im Stil eines Comics, nur um dann in sehenswerte Sequenzen überzugehen. Insgesamt macht das gebotene Material jedenfalls Lust auf mehr.

Bereits im Dezember hatte Executive Director Goichi Suda betont, dass "Romeo is a Dead Man" vollständig auf klassische Entwicklungsprozesse setzt. Zudem gab es eine Wasserstandsmeldung zu einer eventuellen Switch-2-Umsetzung des Titels. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Romeo is a Dead Man" erscheint am 11. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.