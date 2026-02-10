Romeo is a Dead Man: Launchtrailer veröffentlicht

Entwickler und Publisher Grasshopper Manufacture hat bereits den Launchtrailer zu "Romeo is a Dead Man" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Romeo is a Dead Man" eingestimmt. Dabei zeigt man uns primär eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen, die Lust auf mehr macht. Der japanische Hip-Hop-Soundtrack passt dabei wunderbar zu den teilweise abgedrehten Sequenzen.

Bereits im Januar erfuhren wir den genauen Downloadumfang der PS5-Version von "Romeo is a Dead Man". Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Romeo is a Dead Man" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.