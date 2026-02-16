Romeo is a Dead Man: Blick auf die Technik

Die Kollegen von Digital Foundry haben eine detaillierte Technik-Analyse zu "Romeo is a Dead Man" zusammengestellt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich alle Fragen beantworten sollte.

Hier wird die technische Seite von "Romeo is a Dead Man" über 26 Minuten lang thematisiert. Dabei wird den Entwicklern an und für sich gute Arbeit attestiert. Allerdings werden auch kleinere Probleme bei einigen Texturen und der Bildrate anschaulich aufgezeigt.

Letzte Woche war der Launchtrailer zu "Romeo is a Dead Man" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Romeo is a Dead Man" erschien am 11. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.