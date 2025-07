Romero Games kämpft ums Überleben

Nach dem Ende der finanziellen Unterstützung durch Microsoft in der vergangenen Woche sah es noch zunächst so au, als müsste auch Romero Games seine Pforten schliessen. Aber aktuell kämpft das Studio um das weitere Bestehen und hat auch erklärt, wie man das anstellen möchte.

Zunächst einmal betont Romero Games in einem offiziellen Statement ausdrücklich, dass das Unternehmen weiterhin besteht und aktuell alles daransetzt, eine Schliessung zu vermeiden. Gerüchte über eine bereits erfolgte Auflösung weist das Team entschieden zurück. Dies hatten entsprechende Statements von Mitarbeitern in den sozialen Medien zuvor nahegelegt.

Parallel dazu laufen Gespräche mit diversen potenziellen Partnern. Verschiedene Publisher hätten demnach Interesse bekundet, das (offenbar von Microsoft) eingestellte Projekt zu übernehmen oder auf andere Weise zu unterstützen. Romero Games prüft momentan diese Optionen, um eventuell eine alternative Finanzierung sicherzustellen und das Spiel doch noch fertigzustellen.

Romero Games wurde am 11. August 2015, also vor knapp zehn Jahren, gegründet. Dort entstanden unter anderem "Empire of Sin" und zwei Teile von "SIGIL".