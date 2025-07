Romero Games offenbar geschlossen

Die Videospielbranche lebt weiter in turbulenten Zeiten. Jetzt wurde bekannt, dass offenbar auch Romero Games seine Pforten schliessen musste.

Dadurch stehen rund 75 Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft. Hauptgrund dafür ist der kurzfristige Rückzug der Finanzierung für ein noch nicht offiziell angekündigtes Ego-Shooter-Projekt.

In einer öffentlichen Mitteilung erklärte Studio-Mitgründerin Brenda Romero dazu, dass der Publisher, bei dem es sich um Microsoft handeln könnte, die Zusammenarbeit beendet habe. Dies sei Teil einer übergeordneten, strategischen Entscheidung gewesen, auf die das Studio keinen Einfluss gehabt hätte. Das betroffene Spiel befand sich laut Angaben mehrerer Teammitglieder seit über zwei Jahren in Entwicklung.

Romero Games wurde am 11. August 2015, also vor knapp zehn Jahren, gegründet. Dort entstanden unter anderem "Empire of Sin" und zwei Teile von "SIGIL".