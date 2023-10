Roots of Pacha für PlayStation & Switch terminiert

Entwickler und Publisher Soda Den hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Roots of Pacha" auf den PlayStation-Konsolen sowie Nintendos Switch verkündet. Xbox-Inhaber können sich immerhin über ein Releaasefenster freuen.

Demnach erscheint "Roots of Pacha" am 28. November für PS4, PS5 und Switch. Auf den Xbox-Konsolen ist es im Laufe des nächsten Jahres soweit. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "Roots of Pacha" begeben wir uns nach unseren Abenteuern in der Urzeit auf den Weg, ein dauerhaftes Dorf zu errichten. Dieses gemeinschaftliche Aufbauspiel ermöglicht es uns, mit Freunden eine florierende Siedlung zu schaffen.

"Roots of Pacha" ist bereits seit dem 25. April für den PC erhältlich. Der Mix aus Rollenspiel und Simulation war im April 2020 angekündigt worden.