ROUTINE erscheint im Dezember

Wie Publisher Raw Fury and Entwicklerstudio Lunar Software bekanntgeben, steht der Release-Termin für "ROUTINE". Der Sci-Fi-Horror-Titel aus der Egoperspektive verschlägt uns ab dem 04. Dezember auf eine verlassene Mondbasis, dargestellt wie im aktuellen Trailer zu sehen auf eine ungewöhnliche und einzigartige Art und Weise. Verfügbar wird "ROUTINE" auf den Plattformen PC, Xbox Series X/S und Xbox One und wird auch Teil des Game Pass sein.

Über ROUTINE

Overview

"ROUTINE bietet Sci-Fi-Horror aus der Egoperspektive und spielt auf einer verlassenen Mondbasis, die einer 80er-Jahre-Vision der Zukunft entspricht.

Aus anfänglicher Erkundung wird ein Kampf ums Überleben, als eine Mondbasis plötzlich verstummt. Auf der Suche nach Antworten stösst du auf einen Gegner, der dich für die grösste Bedrohung hält. Neue Entdeckungen führen dich immer tiefer ins Unbekannte – und es gibt kein Zurück mehr.

Features