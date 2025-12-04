Routine im Launch-Trailer

Heute hat der Entwickler Lunar Software ihr Science-Fiction-Horror-Spiel "Routine" veröffentlicht.

"Routine" ist ein Science-Fiction-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, angesiedelt auf einer verlassenen Mondbasis, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohungen im Schatten lauert. In einer Retro-Analog-Zukunft, geprägt von der Technik der 80er Jahre, entfaltet "Routine" seine Geschichte auf einer verstummten Mondbasis. Die Suche nach der Ursache dieser unheimlichen Stille führt in Konfrontation mit einem Gegner, der den Eindringling selbst für die grösste Bedrohung hält – und öffnet zugleich den Weg in noch tiefere, unbekannte Abgründe.

"Routine" ist ab sofort für Xbox und PC verfügbar.