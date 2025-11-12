Rue Valley im Launch-Trailer

Heute veröffentliche Emotion Spark Studio ihr mit Spannung erwartetes narratives Rollenspiel "Rue Valley". Der Titel wurde von den Machern von "Disco Elysium", Robert Kurvitz und Aleksander Rostov, für seine einzigartige Mischung aus surrealer Erzählweise und unverwechselbarer künstlerischer Gestaltung gelobt. In "Rue Valley" begeben sich die Spieler auf eine Reise durch die mentalen Kämpfe eines Mannes, um die Geheimnisse hinter der Anomalie aufzudecken, die eine unerklärliche Zeitschleife verursacht.

Mit einer dynamischen Erzählung und fesselnden Charakteren ist "Rue Valley" ein isometrisches narratives Rollenspiel, das einen Mann begleitet, der in einer Zeitschleife gefangen ist, in der jeder Neustart nicht nur seine Handlungsmöglichkeiten, sondern auch seine Persönlichkeit verändert. Die Spieler tragen ihre Erinnerungen über die Schleifen hinweg mit sich und schalten neue Dialoge, Denkweisen und Möglichkeiten zur Interaktion mit der seltsamen Welt rund um das "Rue Valley"-Motel frei. Auf ihrem Weg begegnen sie einer faszinierenden Gruppe von Charakteren, die alle mit ihren eigenen emotionalen Komplexitäten zu kämpfen haben und im Laufe der Zeit verborgene Tiefen offenbaren.

Um zu zeigen, wie sehr sich das Team für die zentralen Themen des Spiels engagiert, hat "Rue Valley" mit der führenden Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit, Movember, zusammengearbeitet, um auf mentale Gesundheitsprobleme aufmerksam zu machen und Gaming als ungezwungenes, nicht-klinisches Medium zur Förderung des mentalen Wohlbefindens zu nutzen. Der durchdachte Ansatz von "Rue Valley" beim Storytelling ermöglicht es den Spieler, auf sichere und immersive Weise zu erkunden, wie sich eine Therapie anfühlen kann.

"Es war uns sehr wichtig, eine fesselnde und zugleich bewegende Geschichte zu entwickeln, die die Herausforderungen hervorhebt, denen viele von uns täglich gegenüberstehen. Wir sind zuversichtlich, dass sie bei den Menschen Anklang finden wird, indem sie ihnen vermittelt, dass sie gehört und gesehen werden und dass sie wichtig sind."

Marko Smiljanić, Creative Director von Emotion Spark Studio