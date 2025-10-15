Rules of Engagement: The Grey State enthüllt

Das Grey State Studio kündigt "Rules of Engagement: The Grey State" für den PC an. Dazu bekommen wir gleich zwei Trailer gezeigt.

Hier wird uns "Rules of Engagement: The Grey State" mit einem Ankündigungstrailer und einem Gameplay-Trailer genauer vorgestellt. Dabei bekommen wir sowohl die Story als auch die spielerische Seite der Mischung aus Ego-Shooter und Taktik-Rollenspiel nähergebracht.

In "Rules of Engagement: The Grey State" sind wir ein Strider. Hierbei handelt es sich um einen Elite-Agenten, der von einer rätselhaften Organisation angeheuert wird, um in den namensgebenden Grey State vorzudringen – eine instabile Dimension voller grauenhafter Kreaturen und ausserirdischer Artefakte. Unser Auftrag ist dabei klar: Wir bergen den Vertex, ein unbezahlbares Artefakt aus dem Herzen der Anomalie und überleben gleichzeitig eine alptraumhafte, gesetzlose Zone, in der rivalisierende Trupps um dieselbe Beute kämpfen.

"Rules of Engagement: The Grey State" erscheint im nächsten Jahr.