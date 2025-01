Rune Factory: Guardians of Azuma hat ein Erscheinungsdatum

Die Publisher Marvelous, Marvelous USA und Marvelous Europe haben einen Erscheinungsdatum für "Rune Factory: Guardians of Azuma" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich leider noch bis Mai gedulden.

Konkret ist "Rune Factory: Guardians of Azuma" ab 30. Mai erhältlich. Als Plattformen werden Nintendos Switch und der PC genannt.

In diesem frisch aufgelegten "Rune Factory" beschwören wir die Kräfte der Natur, um das Land und die Götter in der östlichen Region von Azuma wiederaufzurichten. Wir nutzen dabei unsere Macht als Erdtänzer, um zerstörerische Kräfte zu bekämpfen, und bauen von den Jahreszeiten geprägte Dörfer wieder auf, um deren Bewohner zur Rückkehr zu bewegen. Und natürlich erleben wir in diesem neuen Abenteuer klassische Serienelemente wie Romantik und das Farmerleben.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" war im August 2024 angekündigt worden.