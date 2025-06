Rune Factory: Guardians of Azuma auch für PS5 & Xbox Series X?

Es könnte sein, dass "Rune Factory: Guardians of Azuma" irgendwann einmal auch für PS5 und Xbox Series X erscheint. Zumindest macht ein erster Indikator diesbezüglich Hoffnung.

So wurde jetzt beim australischen Classification Board die Prüfung einer Altersfreigabe für "Rune Factory: Guardians of Azuma" auf PS5 und Xbox Series X gesichtet. Diese Altersfreigaben bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie, für eine spätere Veröffentlichung. Marvelous hat sich bisher auch noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

In "Rune Factory: Guardians of Azuma" beschwören wir die Kräfte der Natur, um das Land und die Götter in der östlichen Region von Azuma wiederaufzurichten. Wir nutzen dabei unsere Macht als Erdtänzer, um zerstörerische Kräfte zu bekämpfen, und bauen von den Jahreszeiten geprägte Dörfer wieder auf, um deren Bewohner zur Rückkehr zu bewegen. Und natürlich erleben wir in diesem neuen Abenteuer klassische Serienelemente wie Romantik und das Farmerleben.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erscheint am 5. Juni für Switch, Switch 2 und den PC.