Rune Factory: Guardians of Azuma leicht verschoben

Marvelous hat den Release von "Rune Factory: Guardians of Azuma" leicht nach hinten verschoben. Eigentlich sollte die Mischung aus Action-Rollenspiel und Lebenssimulation ab 30. Mai für Switch und den PC erhältlich sein.

Neuer Releasetermin für "Rune Factory: Guardians of Azuma" ist demnach der 5. Juni. Grund für die Verschiebung ist natürlich, dass der Titel zusätzlich auch zum Launch der Switch 2 verfügbar sein soll.

In diesem frisch aufgelegten "Rune Factory" beschwören wir die Kräfte der Natur, um das Land und die Götter in der östlichen Region von Azuma wiederaufzurichten. Wir nutzen dabei unsere Macht als Erdtänzer, um zerstörerische Kräfte zu bekämpfen, und bauen von den Jahreszeiten geprägte Dörfer wieder auf, um deren Bewohner zur Rückkehr zu bewegen. Und natürlich erleben wir in diesem neuen Abenteuer klassische Serienelemente wie Romantik und das Farmerleben.