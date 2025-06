Rune Factory: Guardians of Azuma: Nun auch für PC und Switch 2

Marvelous Europe kündigt heute die Veröffentlichung von "Rune Factory: Guardians of Azuma" an, das euch zum ersten Mal in der Geschichte der "Rune Factory"-Reihe in die Länder des Ostens führt.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" versetzt euch als Earth Dancer in die bisher unbekannte Welt von Azuma. Dort begebt ihr euch auf ein episches Abenteuer voller spannender Action-Kämpfe, weitläufiger Landschaften voller Geheimnisse, einer Vielzahl einzigartiger Charaktere, mit denen ihr interagieren und Beziehungen aufbauen könnt, sowie vier saisonal gestalteten Dörfern und Farmen, die ihr mit Hilfe der Einheimischen wiederaufbauen und restaurieren müsst.

Mit brandneuen Festivals, einer Auswahl an Protagonisten mit jeweils eigenen Story-Elementen, spannenden neuen Waffen und einem stark erweiterten Farmmanagement-System bietet "Rune Factory: Guardians of Azuma" sowohl Fans der Serie als auch neuen Spielern jede Menge Spass.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erscheint für die Nintendo Switch-Konsole, für Windows-PCs und als Teil des Startangebots für die Nintendo Switch™ 2-Konsole.