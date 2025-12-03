Rune Factory: Guardians of Azuma auch für PS5?

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über eine PS5-Umsetzung von "Rune Factory: Guardians of Azuma" freuen dürften. Zumindest ist jetzt ein weiteres Indiz dafür aufgetaucht, das Hoffnung macht.

Demnach berichten mehrere Websites, dass Trophäen für eine PS5-Version von "Rune Factory: Guardians of Azuma" gesichtet wurden. Dies ist natürlich keine Garantie für die Existenz einer entsprechenden Fassung, aber in der Regel ein sehr guter Indikator.

Bereits im Juni machten Gerüchte über PS5- und Xbox-Umsetzungen von "Rune Factory: Guardians of Azuma" die Runde. Damals tauchten nämlich beim australischen Classification Board entsprechende Ratings dafür auf. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erschien am 5. Juni für Switch, Switch 2 und den PC.