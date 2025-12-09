Rune Factory: Guardians of Azuma auch für PS5 & Xbox Series X

Marvelous hat jetzt Umsetzungen von "Rune Factory: Guardians of Azuma" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin für diese nannte man ebenfalls.

Demnach wird "Rune Factory: Guardians of Azuma" ab 13. Februar 2026 auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich sein. Inhaltliche Unterschiede zu den übrigen Fassungen scheint es nicht zu geben.

Bereits jetzt stimmt man uns mit einem neuen Trailer auf "Rune Factory: Guardians of Azuma" für PS5 und Xbox Series X ein. Dieser bietet über dreieinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen.

Schon im Juni machten Gerüchte über PS5- und Xbox-Umsetzungen von "Rune Factory: Guardians of Azuma" die Runde. Damals tauchten beim australischen Classification Board entsprechende Ratings dafür auf. Letzte Woche wurden zudem Trophäen für eine PS5-Version gesichtet.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erschien am 5. Juni für Switch, Switch 2 und den PC.