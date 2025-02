Marvelous hat gleich zwei neue Trailer zu "Rune Factory: Guardians of Azuma" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns jeweils fast drei Minuten lang die Charaktere aus "Rune Factory: Guardians of Azuma" vorgestellt. Gameplay gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

In diesem frisch aufgelegten "Rune Factory" beschwören wir die Kräfte der Natur, um das Land und die Götter in der östlichen Region von Azuma wiederaufzurichten. Wir nutzen dabei unsere Macht als Erdtänzer, um zerstörerische Kräfte zu bekämpfen, und bauen von den Jahreszeiten geprägte Dörfer wieder auf, um deren Bewohner zur Rückkehr zu bewegen. Und natürlich erleben wir in diesem neuen Abenteuer klassische Serienelemente wie Romantik und das Farmerleben.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erscheint am 30. Mai für Switch und den PC.