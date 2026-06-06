Runescape: Dragonwilds: Vollversion im September

Jagex: The RuneScape Company gab heute bekannt, dass "RuneScape: Dragonwilds" den Steam Early Access im September offiziell verlassen wird.

Der 1.0 Launch markiert einen Meilenstein für das Survival-Crafting-Spiel. Die Vollversion erscheint zeitgleich für PC und Konsolen und wird das Scorned Wilderness-Update sowie alle Inhalte der kommenden Umbral Sands-Erweiterung enthalten, die später in diesem Sommer erscheint.

"Unsere Community stand vom ersten Tag an im Mittelpunkt von RuneScape: Dragonwilds. Jedes Update während des Early Access wurde durch euer Feedback geprägt, und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Der Launch der Version 1.0 in diesem September ist ein Meilenstein für das Team, und wir freuen uns darauf, RuneScape: Dragonwilds auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln."

Jesse America, Executive Producer von RuneScape: Dragonwilds

Jesse America, Executive Producer von RuneScape: Dragonwilds wird am 15. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.*