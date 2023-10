RuneScape bald ohne Hero Pass

Entwickler Jagex gibt bekannt, dass der Hero Pass von "RuneScape" bald eingestellt wird. Damit reagiert man auf die wachsende Kritik an dem Modell.

Konkret wurde von der Community und den Spielern von "RuneScape" zunehmend moniert, dass der Hero Pass Pay-to-Win-Mechaniken in dem MMORPG ergänzt. Er war erst im letzten Monat gestartet worden.

Nun hat eine Umfrage ergeben, dass sich eine Mehrheit der Spieler ein Ende des Modells wünscht und Entwickler Jagex hat reagiert. So ist der Hero Pass nach seiner ersten Season am 4. Dezember auch schon wieder Geschichte. In einem begleitenden Statement spricht man von einem bedauerlichen Schritt in die falsche Richtung. Die Community hat gleichzeitig positiv auf das Aus des Hero Pass reagiert.

"RuneScape" kann auf PC, iOS und Android gespielt werden.