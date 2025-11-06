Sacred 2 Remaster: Neues Developer-Video

Nach zwei Jahrzehnten kehrt ein Rollenspiel-Klassiker zurück: "Sacred 2" feiert bald sein Comeback als Remaster. Die Neuauflage bietet eine komplett überarbeitete Technik, eine modernisierte Benutzeroberfläche und eine von Grund auf erneuerte Engine – bleibt aber dem typischen Flair und Humor treu, die das Original so beliebt gemacht haben.

Im neuen Entwickler-Video spricht Franz Stradal, einer der ursprünglichen Köpfe hinter "Sacred", über die Entstehung des Remasters. Er erzählt, wie das Projekt Form angenommen hat, was die Faszination der Serie bis heute ausmacht und welche neuen Features Fans erwarten dürfen. Natürlich dürfen dabei bekannte Elemente nicht fehlen: Das Chaos, der Humor – und sogar die legendäre Metal-Band Blind Guardian ist wieder mit dabei, inklusive ihres Kultsongs "Sacred Worlds".

"Das ist nicht das Ende – es ist erst der Anfang. Wir haben noch viele Pläne für Ancarias Zukunft und viele Geschichten, die noch erzählt werden wollen."